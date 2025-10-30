Marina Ruy Barbosa - Manuela Scarpa / Brazil News

Publicado 30/10/2025 10:38

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, promoveu uma festa em celebração ao audiovisual brasileiro nesta quarta-feira (29), em São Paulo. O evento, realizado no Palacete da Sé, no centro histórico da capital, reuniu nomes conhecidos da televisão, do cinema e da música. O traje da noite seguia o tema "all black", com os convidados com produções inteiramente pretas.

A atriz chegou acompanhada do noivo, o empresário Abdul Fares. Entre os presentes estavam Marcos Pitombo, Giulia Be, Johnny Massaro, Anttónia, Bruno Fagundes, Didi Wagner, Alessandra Negrini, Cleo Pires, Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza Silveira, além de Isabella Santoni e Mariana Ximenes.



O som da noite ficou por conta do DJ Pedro Sampaio, que compareceu ao evento ao lado do namorado, o modelo Henrique Meinke.



Marina está no ar com a série "Tremembé", produção da Amazon Prime Video que estreia nesta sexta-feira (31). Na trama, ela interpreta Suzane von Richthofen, personagem inspirada na mulher condenada pelo assassinato dos pais em 2002.