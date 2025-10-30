Marina Ruy BarbosaManuela Scarpa / Brazil News

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, promoveu uma festa em celebração ao audiovisual brasileiro nesta quarta-feira (29), em São Paulo. O evento, realizado no Palacete da Sé, no centro histórico da capital, reuniu nomes conhecidos da televisão, do cinema e da música. O traje da noite seguia o tema "all black", com os convidados com produções inteiramente pretas.
Mônica Martelli - Clayton Felizardo / Brazil News
Bianca Comparato - Clayton Felizardo / Brazil News
Myra Ruiz e Fabrizio Gorziza - Clayton Felizardo / Brazil News
Bruno Fagundes - Manuela Scarpa / Brazil News
Paulinho Vilhena e Maria Luiza - Manuela Scarpa / Brazil News
Camila Coutinho - Clayton Felizardo / Brazil News
Pedro Sampaio e Henrique Meinke - Clayton Felizardo / Brazil News
Cleo Pires - Clayton Felizardo / Brazil News
Denise Stoklos e Alessandra Maestrini - Clayton Felizardo / Brazil News
Didi Wagner - Manuela Scarpa / Brazil News
Enzo Celulari - Clayton Felizardo / Brazil News
Fernanda Motta - Clayton Felizardo / Brazil News
Giulia Be e os irmãos - Clayton Felizardo / Brazil News
Isabel Wilker - Manuela Scarpa / Brazil News
Isabella Santoni e Henrique Blecher - Manuela Scarpa / Brazil News
Jacqueline Sato - Manuela Scarpa / Brazil News
Johnny Massaro - Clayton Felizardo / Brazil News
Júlio Andrade e a esposa Elen Clarice - Manuela Scarpa / Brazil News
Leona Cavalli - Manuela Scarpa / Brazil News
Linn da Quebrada - Manuela Scarpa / Brazil News
Marcos Pitombo - Manuela Scarpa / Brazil News
Mariana Ximenes - Clayton Felizardo / Brazil News
Marina Ruy Barbosa chega com o noivo Abdul Fares - Manuela Scarpa / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Clayton Felizardo / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Manuela Scarpa / Brazil News
Alessandra Negrini - Clayton Felizardo / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Manuela Scarpa / Brazil News
Martha Nowill - Manuela Scarpa / Brazil News
Arieta Corrêa - Clayton Felizardo / Brazil News
 A atriz chegou acompanhada do noivo, o empresário Abdul Fares. Entre os presentes estavam Marcos Pitombo, Giulia Be, Johnny Massaro, Anttónia, Bruno Fagundes, Didi Wagner, Alessandra Negrini, Cleo Pires, Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza Silveira, além de Isabella Santoni e Mariana Ximenes.

O som da noite ficou por conta do DJ Pedro Sampaio, que compareceu ao evento ao lado do namorado, o modelo Henrique Meinke.

Marina está no ar com a série "Tremembé", produção da Amazon Prime Video que estreia nesta sexta-feira (31). Na trama, ela interpreta Suzane von Richthofen, personagem inspirada na mulher condenada pelo assassinato dos pais em 2002. 