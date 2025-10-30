Karoline Lima e Léo Pereira - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2025 09:18

Rio - A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, voltou a seguir o jogador Léo Pereira, também de 29, nas redes sociais. O gesto reacendeu as especulações sobre uma possível retomada do relacionamento com o zagueiro do Flamengo, menos de um mês após o término anunciado no fim de setembro.

Karoline, que estava há cerca de um ano e meio com o atleta, havia pagando as fotos ao lado dele nas redes sociais e confirmando a separação. Agora, o novo follow ocorre poucos dias depois de ambos serem vistos juntos almoçando em um restaurante no Rio

Na noite desta quarta-feira (29), Karoline também chamou atenção ao publicar registros torcendo para o Flamengo durante a partida em que Léo Pereira esteve em campo. Ela apareceu com a camisa do clube e exibiu uma bolsa vermelha em formato de coração, que costuma chamar de “amuleto da sorte”.