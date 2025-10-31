Vittor Fernando fala sobre ataque a tiros e recuperação ao lado de Gabriel Fuentes - reprodução Instagram

Vittor Fernando fala sobre ataque a tiros e recuperação ao lado de Gabriel Fuentesreprodução Instagram

Publicado 31/10/2025 18:29

Rio - Os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes seguem em recuperação após o ataque que sofreram em Itatiaia, no Rio de Janeiro, na última semana. O casal contou nas redes sociais que foi vítima de uma tentativa de assalto.