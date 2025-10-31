Vittor Fernando fala sobre ataque a tiros e recuperação ao lado de Gabriel Fuentesreprodução Instagram
Nesta sexta-feira (31), Vittor se pronunciou pela primeira vez desde o ocorrido. Ele descreveu a experiência como um dos momentos mais difíceis de sua vida.
“Nunca vivi dias tão assustadores... Eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço...”, escreveu Vittor em publicação nas redes sociais.
O influenciador também relatou que o carro do casal foi atingido por vários disparos. “O que eu e Gabriel fizemos para merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro, carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior, né?”, relatou.
Recuperação e reflexão sobre a violência
Vittor contou que deixou a UTI e expressou gratidão por ter sobrevivido. “Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito! O que quero dizer é que, passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando, dia após dia...”.
Ele encerrou a mensagem com uma reflexão sobre a violência no país: “E fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas. Tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já, já estou de volta!”.
