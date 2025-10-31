Flávia Alessandra se emociona ao relembrar trajetória profissional - reprodução Instagram

Publicado 31/10/2025 16:49

Rio - Flávia Alessandra se emocionou ao participar do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta sexta-feira (31). No ar como a vilã Sandra em "Êta Mundo Melhor!", a atriz revisitou sua trajetória de mais de 30 anos na televisão e relembrou o início da carreira, marcado por um concurso na TV aos 15 anos.



A disputa contou com nomes como Adriana Esteves e Gabriela Duarte, e Flávia saiu vitoriosa. "É tão bonito, né? Ver quantos trabalhos bem feitos… Passa tão rápido. E é muito bom esse carinho. Muito bom quando a gente vê que, de alguma forma, a gente traçou parte da história”, disse emocionada.Flávia também falou sobre o orgulho de seguir surpreendendo-se com a própria trajetória. "Eu era uma criança que sonhava em ser atriz. E eu acho muito bom eu não me acostumar com esse lugar de onde eu cheguei, sabe? Eu ainda me surpreendo, eu ainda me emociono, ainda fico orgulhosa”, afirmou.No programa, ela destacou o carinho do público e o sentimento de gratidão por cada personagem vivido ao longo da carreira.A atriz aproveitou o momento para explicar a origem do meme e do bordão "As joias de titia", que se tornou um sucesso nas redes sociais. "A gente colocou na boca da personagem o que o público trouxe, né? Porque foi essa mistura da Cristina, que queria de fato as joias, e da Sandra, que queria o dinheiro de titia, mas era o ‘titia’ que tanto irrita e acabou virando ‘as joias de titia’. E aí isso foi parar na novela!", contou.Durante o programa, Flávia recebeu uma mensagem especial do autor Walcyr Carrasco, criador de personagens marcantes de sua carreira. "Que bom trabalhar com você e melhor ainda, ser seu amigo. É amizade profunda, admiração mútua", declarou o escritor.Visivelmente emocionada, a atriz retribuiu o carinho e exaltou a importância da parceria com o autor: "Ai, gente! Amo Walcyr. Ele se tornou meu amigo de vida mesmo, porque foi muito importante o que ele proporcionou na minha trajetória. Ele apostou em mim, então eu brinco com ele: qualquer coisa que ele chamar, qualquer coisa que ele propuser, eu vou. Se ele falar: ‘Flá, vem fazer uma figuração, passa aí no fundo’, eu passo! Eu faço!”.