Flávia Alessandra se emociona ao relembrar trajetória profissionalreprodução Instagram
A disputa contou com nomes como Adriana Esteves e Gabriela Duarte, e Flávia saiu vitoriosa. "É tão bonito, né? Ver quantos trabalhos bem feitos… Passa tão rápido. E é muito bom esse carinho. Muito bom quando a gente vê que, de alguma forma, a gente traçou parte da história”, disse emocionada.
Reconhecimento e gratidão
Flávia também falou sobre o orgulho de seguir surpreendendo-se com a própria trajetória. "Eu era uma criança que sonhava em ser atriz. E eu acho muito bom eu não me acostumar com esse lugar de onde eu cheguei, sabe? Eu ainda me surpreendo, eu ainda me emociono, ainda fico orgulhosa”, afirmou.
No programa, ela destacou o carinho do público e o sentimento de gratidão por cada personagem vivido ao longo da carreira.
O sucesso de "As joias de titia"
A atriz aproveitou o momento para explicar a origem do meme e do bordão "As joias de titia", que se tornou um sucesso nas redes sociais. "A gente colocou na boca da personagem o que o público trouxe, né? Porque foi essa mistura da Cristina, que queria de fato as joias, e da Sandra, que queria o dinheiro de titia, mas era o ‘titia’ que tanto irrita e acabou virando ‘as joias de titia’. E aí isso foi parar na novela!", contou.
Durante o programa, Flávia recebeu uma mensagem especial do autor Walcyr Carrasco, criador de personagens marcantes de sua carreira. "Que bom trabalhar com você e melhor ainda, ser seu amigo. É amizade profunda, admiração mútua", declarou o escritor.
Visivelmente emocionada, a atriz retribuiu o carinho e exaltou a importância da parceria com o autor: "Ai, gente! Amo Walcyr. Ele se tornou meu amigo de vida mesmo, porque foi muito importante o que ele proporcionou na minha trajetória. Ele apostou em mim, então eu brinco com ele: qualquer coisa que ele chamar, qualquer coisa que ele propuser, eu vou. Se ele falar: ‘Flá, vem fazer uma figuração, passa aí no fundo’, eu passo! Eu faço!”.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.