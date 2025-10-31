Em vídeo, Tiago Abravanel de biquíni - Reprodução / Instagram

Em vídeo, Tiago Abravanel de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 14:14

Rio - Tiago Abravanel, de 38 anos - e com 23kg - a menos, divertiu seus seguidores ao aparecer de biquíni em um vídeo publicado no Instagram. Ele seguiu as dicas fitness da influenciadora Patrícia Ramos, nesta sexta-feira (31).

fotogaleria

No vídeo, Patricia sugere colocar um biquíni após malhar para ter atenção ao que a pessoa comerá no "pós-treino". "Dica para você manter o foco. Chegou da academia? Bota um biquíni: 'Ai Patrícia, eu treino de manhã', bota o biquíni para você ver bem o que você vai comer de pós-treino. 'Ai Patrícia, eu treino à tarde', bota o biquíni", disse ela.

Na legenda, Tiago escreveu: "Eu botei o biquíni e funciona mesmo. Pode confiar. Obrigado, Patricia Ramos, pela motivação! Quem aí vai testar também?"

Assista ao vídeo: