Heidi Klum reprodução Instagram
Na imagem, Heidi aparece com um “sorriso” espaçado, composto por 12 dentes grandes e pontiagudos, despertando a curiosidade do público sobre o tema escolhido para este ano.
Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo e especularam sobre o que virá. “Estamos prontos!”, escreveu um fã brasileiro. Outro questionou: “Será um lobisomem?”. Já uma seguidora comentou: “A única coisa que acho relevante sobre o Halloween é do que a Heidi usará”.
Tradição de mais de duas décadas
As festas de Halloween de Heidi Klum são conhecidas por suas produções inusitadas e figurinos elaborados. A celebração acontece há mais de 20 anos e reúne diversas celebridades.
A modelo já apareceu caracterizada como pavão, alienígena e até minhoca gigante. Entre os convidados que já marcaram presença estão Paris Hilton, Taylor Lautner e Mariah Carey.
Enquanto o mistério continua, os fãs aguardam para descobrir qual será a próxima transformação de Heidi Klum, que a cada ano consolida ainda mais sua fama de “rainha do Halloween”.
