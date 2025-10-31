Heidi Klum - reprodução Instagram

Heidi Klum reprodução Instagram

Publicado 31/10/2025 17:52

Rio - Heidi Klum, conhecida por suas produções elaboradas no Halloween, deu um pequeno spoiler aos fãs nesta sexta-feira (31). A modelo compartilhou em suas redes sociais um vídeo que mostra parte de sua fantasia para a data, exibindo próteses dentárias afiadas. “Ok... aqui vamos nós”, escreveu na legenda da publicação.

fotogaleria



Na imagem, Heidi aparece com um “sorriso” espaçado, composto por 12 dentes grandes e pontiagudos, despertando a curiosidade do público sobre o tema escolhido para este ano. Na imagem, Heidi aparece com um “sorriso” espaçado, composto por 12 dentes grandes e pontiagudos, despertando a curiosidade do público sobre o tema escolhido para este ano.

Fãs tentam adivinhar fantasia da modelo



Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo e especularam sobre o que virá. “Estamos prontos!”, escreveu um fã brasileiro. Outro questionou: “Será um lobisomem?”. Já uma seguidora comentou: “A única coisa que acho relevante sobre o Halloween é do que a Heidi usará”.



Tradição de mais de duas décadas



As festas de Halloween de Heidi Klum são conhecidas por suas produções inusitadas e figurinos elaborados. A celebração acontece há mais de 20 anos e reúne diversas celebridades.



A modelo já apareceu caracterizada como pavão, alienígena e até minhoca gigante. Entre os convidados que já marcaram presença estão Paris Hilton, Taylor Lautner e Mariah Carey.



Enquanto o mistério continua, os fãs aguardam para descobrir qual será a próxima transformação de Heidi Klum, que a cada ano consolida ainda mais sua fama de “rainha do Halloween”.