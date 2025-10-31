Cantor Lô Borges segue internado em Belo Horizonte Reprodução/Instagram
Internado na UTI, Lô Borges passa por hemodiálise
Cantor deu entrada em hospital de Belo Horizonte em 17 de outubro
Virginia Fonseca mostra closet compartilhado com Vini Jr.
Influenciadora exibiu um cantinho só dela no lar do jogador
Whindersson Nunes publica foto com novo affair: 'Boa vista'
Comediante apareceu com a modelo Yasmim Cortez durante viagem
Angélica ironiza boato de que fez harmonização facial: 'Fiquei sabendo'
Apresentadora usou o programa 'Angélica Ao Vivo' para desabafar sobre críticas
Vittor Fernando desabafa após ataque no Rio: 'Vi a morte de perto'
O influenciador relatou nas redes sociais os momentos de tensão vividos e agradeceu pelas mensagens de apoio
Heidi Klum revela detalhe misterioso da fantasia de Halloween
Modelo alemã mostrou parte de sua transformação e aumentou a curiosidade sobre o visual completo que exibirá em sua tradicional festa
Natasha Dantas mostra William Bonner saindo para última edição do 'JN'
Apresentador vai deixar o comando da atração depois de quase três décadas
