Cantor Lô Borges segue internado em Belo Horizonte - Reprodução/Instagram

Cantor Lô Borges segue internado em Belo Horizonte Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2025 16:02

Rio - O cantor Lô Borges segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte, após intoxicação medicamentosa e passou por hemodiálise. O ícone da MPB também foi submetido a traqueostomia no fim de semana.

fotogaleria

Nesta sexta-feira (31), a equipe do artista de 73 anos divulgou um novo boletim médico. "Ele encontra-se traqueostomizado e em ventilação mecânica. Hoje, o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica e metabólica, com bom controle da oxigenação", informou em nota.

Lô Borges deu entrada na unidade de saúde no dia 17 de outubro após se sentir mal e por conta disso teve a agenda de compromissos cancelada. O cantor se apresentaria com Beto Guedes no último sábado (25), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, Distrito Federal.