Angélica debochou de rumor sobre harmonização facial Reprodução de Vídeo

Publicado 31/10/2025 18:48

Rio - Angélica respondeu de forma descontraída os rumores de que teria feito procedimento estético no rosto. Em papo com Xuxa Meneghel no "Angélica Ao Vivo", do GNT, a apresentadora desabafou sobre os comentários negativos sobre a própria aparência.

"Fiquei sabendo pelas redes sociais que fiz harmonização facial. Não, eu não fiz, mas poderia ter feito, porque sou uma mulher de 52 anos, com todo o privilégio de poder me cuidar, não escondo isso de ninguém. O que me espanta é abrir a internet e ver, todo santo dia, mulheres sendo analisadas", declarou.

A mulher de Luciano Huck não escondeu o incômodo com as opiniões alheias facilmente disparadas sobre a vida das mulheres. "Estou falando de um grupo inteiro da minha idade que trabalha, paga conta, cria filhos, sustenta a família e, mesmo assim, são julgadas o tempo todo. Então, ou você é criticada porque envelheceu ou porque não está tão velha como as pessoas esperam. Isso é um saco", afirmou Angélica.