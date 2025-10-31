Letícia Spiller fala sobre nova fase da vida: Não quero mais casar, quero namorar - reprodução Youtube

Letícia Spiller fala sobre nova fase da vida: Não quero mais casar, quero namorarreprodução Youtube

Publicado 31/10/2025 15:14

Rio - A atriz Letícia Spiller contou que está em um momento de transformação pessoal. Aos 52 anos, ela explicou que muitas percepções mudaram desde que completou 50.

fotogaleria

"Quando a gente é nova, a gente não lembra que vai envelhecer. Agora, a ficha cai mais. Meu pai faleceu, minha mãe está com 93 anos. Você começa a ver as amigas mais velhas em um caminho difícil da saúde. E bate aquilo: será que estou preparada?”, refletiu em entrevista ao podcast "MenoTalks".



Após encerrar o terceiro casamento, Letícia está em um novo relacionamento, mas garantiu que não pretende subir ao altar novamente. “Não quero mais casar, quero namorar. Isso são anos de autoconhecimento, de entender quem sou eu nessa história, nesse mundo. Eu sou uma mulher muito selvagem, no bom sentido da palavra. Eu não sou uma boa dona de casa, não nasci para isso (…) sempre quis ser mãe, tenho vocação para ser mãe, mas não tenho vocação para o matrimônio. A rotina me sufoca. Por isso eu tenho muito receio de casar de novo.”



Atualmente, ela namora o português Franclim Mendes da Silva. Os dois mantêm uma relação à distância, já que ele vive em Portugal. "Agora eu quero curtir. Já me dediquei muito, minha filha está com 14 e quero curtir. Tá dando certo e eu nunca me imaginei tendo uma relação à distância. Sempre fui muito intensa, apaixonada, sofria. De repente, eu fiz 50 e tudo mudou”, contou.



Maternidade e cuidados com Stella



Letícia também falou sobre a criação da filha Stella, de 14 anos, fruto do relacionamento com o diretor Lucas Loureiro. A atriz contou que ela e o ex-marido são atentos à rotina digital da adolescente.

"Eu e o pai dela, temos um aplicativo que controla as horas de uso, mostra onde entrou. A gente se preocupa muito com essa informação muito rápida, com a ditadura da beleza, essa perfeição. Isso é uma coisa que a gente conversa, ela faz terapia desde cedo, desde que a gente se separou”, revelou.