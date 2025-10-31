Justin Bieber assiste à pegadinhas do SBT em live com amigosReprodução / X
Durante a live, o artista olhou para um telão exibindo o vídeo da "Menina Fantasma no elevador", interpretada por Anna Livya Padilha, hoje com 26 anos. O quadro foi produzido pela emissora da família Abravanel em 2011 e se tornou um fenômeno viral na internet na época.
No dia anterior, Bieber já havia demonstrado sua afinidade com o Brasil ao usar uma camiseta com o nome do país e perguntar a alguém próximo: "Quantas pessoas do Brasil você acha que estão assistindo à live agora?".
Justin Bieber assistindo pegadinha do Silvio Santos— POINT POP (@Point__Pop) October 31, 2025
.pic.twitter.com/5v1GO6Nad0
A ligação do cantor com o Brasil é reforçada pela sua mulher, Hailey Bieber, filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do pianista e produtor musical carioca Eumir Deodato. Hailey possui tatuagens com palavras em português, como "Minas Gerais", "gente" e "beleza".
