Mavie conversa com a mãe Bianca BiancardiReprodução / Instagram
Vale lembrar que Bianca e Neymar são pais de Mavie e da pequena Mel, de apenas 3 meses. Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, filha com Amanda Kimberlly.
O vídeo foi publicado por Bianca, mas também ganhou destaque em perfis dedicados às filhas do casal, acumulando uma série de comentários de fãs encantados: "Eu sempre me apaixono pela fofura da Mavie, ela é tão inteligente", escreveu uma internauta. "Eu me derreto toda com os vídeos da Mavie, como pode ser tão linda e carismática igual ao pai?", comentou outra. "Gente, não dá, ela é perfeita. Deus tem os seus escolhidos, e ela foi um deles", completou mais um seguidor.
