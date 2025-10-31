Mavie conversa com a mãe Bianca Biancardi - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 10:18

Rio - Filha de Neymar, a pequena Mavie, de 2 anos, voltou a conquistar os fãs do jogador ao aparecer em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (30). No registro, a menina conversa com a mãe, Bianca Biancardi, e mostra toda a fofura e carisma.

No vídeo, Bianca pergunta à filha: "O que você vai comer lá no shopping, filha?" E Mavie responde animada: "Batata, hambúrguer, tudo". Quando questionada sobre o que pretende comprar de presente, a menina lista com empolgação: "Leite, brinquedo, brigadeiro!" Ao ser lembrada do sapato, responde com firmeza: "Sim!". Em outro momento, Mavie brinca consigo mesma e com as irmãs: "Brigadeiro? Não! Biscoito? Não! A Dani? Sim! A Mel? Sim! Mavie? Sim!"



Vale lembrar que Bianca e Neymar são pais de Mavie e da pequena Mel, de apenas 3 meses. Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, filha com Amanda Kimberlly.



O vídeo foi publicado por Bianca, mas também ganhou destaque em perfis dedicados às filhas do casal, acumulando uma série de comentários de fãs encantados: "Eu sempre me apaixono pela fofura da Mavie, ela é tão inteligente", escreveu uma internauta. "Eu me derreto toda com os vídeos da Mavie, como pode ser tão linda e carismática igual ao pai?", comentou outra. "Gente, não dá, ela é perfeita. Deus tem os seus escolhidos, e ela foi um deles", completou mais um seguidor.

