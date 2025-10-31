Carro de Caio Castro com a dianteira bem amassada após a batida - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 09:51

Rio - O ator Caio Castro, de 36 anos, passou por um susto nesta quinta-feira (30) ao sofrer um acidente de carro durante um treino livre para a tradicional corrida Cascavel de Ouro, realizada no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná.

A namorada do artista, Vitória Bohn, compartilhou o ocorrido nas redes sociais e mostrou o estado do veículo após a batida. Apesar dos danos visíveis, ela tranquilizou os seguidores. "Rolou um susto por aqui, mas está tudo 100%. Sem preocupações, só um sustinho mesmo”, escreveu Vitória em seus stories no Instagram, ao exibir o carro amassado.



Além da carreira na televisão e no cinema, Caio Castro é apaixonado por automobilismo e compete profissionalmente em diferentes modalidades. Em suas redes sociais, o ator costuma mostrar os bastidores de treinos, corridas e preparações para as provas.



A Cascavel de Ouro é uma das competições mais tradicionais do automobilismo nacional, reunindo cerca de 100 pilotos e 50 carros em uma prova de resistência com três horas de duração. Esta é a segunda participação de Caio na corrida.