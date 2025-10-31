Xamã - Reprodução / Instagram

Rio - Xamã comemorou 36 anos nesta quinta-feira (30) e surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto da infância. O cantor publicou o registro em suas redes sociais e despertou reações diversas do público, que comentou sobre as mudanças e semelhanças ao longo dos anos.



“Mudou nada, só o cabelinho”, brincou um fã. Outro seguidor destacou a transformação do artista: “Nossa, mudou muito. Chocada, o cabelo enorme, tinha franja e tudo.”

Na data especial, Xamã recebeu uma homenagem da namorada, Sophie Charlotte. A atriz publicou um vídeo com momentos do casal ao som de "Andar com Fé", de Gilberto Gil. "Feliz Aniversário! 3.6 Que seja um ano maravilhoso, repleto de momentos assim! Celebrando a vida, vibrando alegria por onde você passar! Te amo”, escreveu Sophie.



Os dois se conheceram nas gravações da novela "Renascer", onde viveram o casal Eliana e Damião. Após um breve rompimento, retomaram o relacionamento em maio deste ano, quando apareceram juntos em Paris, aos pés da Torre Eiffel, ao som de La Vie en Rose.