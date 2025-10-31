Xanddy e Carla Perez renovam votos em Las Vegas - Reprodução / Instagram

Xanddy e Carla Perez renovam votos em Las VegasReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 07:41

Rio - Xanddy e Carla Perez voltaram a dizer "sim" em uma cerimônia romântica em Las Vegas, nos Esatdos Unidos. O casal, que completou 24 anos de casamento no último sábado (25), compartilhou o momento especial nas redes sociais nesta quinta-feira (30).

fotogaleria

"Renovados em Vegas. Mais uma pra conta. Você foi, é e sempre será o meu melhor sim!", escreveram os dois em uma postagem conjunta.Pais de Camilly Victória, de 23 anos, e Victor Alexandre, de 22, Xanddy e Carla mantêm um relacionamento estável e de longa data desde o início dos anos 2000.Em entrevista recente ao podcast "De Hoje a Oito", o vocalista do Harmonia do Samba relembrou o começo da história de amor com a ex-dançarina do É o Tchan!. "Conheci a mulher da minha vida, a minha esposa, então foi tudo ali [Carnaval de 2000]. Conheci Carla em outubro de 1999, aí a gente foi paquerando, paquerando e a coisa foi esquentando. Ela quem me pegou, né? A bicha é ligeira, mas eu adorei ser pego por ela", contou o cantor.O artista também falou sobre o auge da carreira no mesmo período. "O Carnaval foi imenso, fenomenal, de todos da minha vida ele é o maior. Estava com 'Agachadinho' e 'Vem Neném', conquistando o Brasil todo. Aí eu estava num camarote, Daniela Mercury me chama na madrugada para o encontro de trios. Quando cheguei no Farol da Barra, tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso e Moraes Moreira. Foi o Carnaval da minha vida", recordou.