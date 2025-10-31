Gretchen Esdras de Souza fazem dancinha animadaReprodução/Instagram

Rio - Gretchen, 66 anos, acordou animada e, como de costume, postou uma dancinha divertida ao lado do marido, Esdras de Souza, na manhã desta sexta-feira (31). Com um look da ginástica azul bebê, composto por short e top, a cantora deixou a barriga de fora e recebeu elogios dos fãs.
Gretchen Esdras de Souza fazem dancinha animada - Reprodução/Instagram
Gretchen diz que fez reprogramação da harmonização facial - reprodução Instagram
Gretchen surge com novo rosto e chama a atenção - Reprodução/Instagram
Gretchen surge com lace, prótese capilar semelhante a peruca - Reprodução de vídeo / Instagram
Gretchen faz dancinha animada nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Gretchen faz dancinha animada nas redes sociais - Reprodução/Instagram

"Bom dia. Sextou por aqui", escreveu ela na legenda.

"Bom dia. Vocês são sinônimo de felicidade", disse uma seguidora.

"Maravilhosa demais. Linda", comentou uma fã.

"A dança do esposo dela me faz rir. Só alegria", comentou mais uma. "Que lindos, ele dando seu máximo e conseguindo o mínimo", brincou outra internauta. Gretchen explicou que o marido dança engraçado para imitiar o personagem Kiko, da série "Chaves": "As crianças amam", garantiu. 