Wanessa Camargo revela como é a relação dos filhos com a madrasta, Isis Valverde - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo revela como é a relação dos filhos com a madrasta, Isis Valverde Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 09:38 | Atualizado 31/10/2025 09:41

Rio - Wanessa Camargo falou sobre maternidade e a convivência dos filhos com a atriz Isis Valverde, atual esposa de Marcus Buaiz, seu ex-marido. A cantora contou como tem conciliado a rotina profissional com o papel de mãe e destacou a boa relação familiar que mantém com o empresário.

Mãe de José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, Wanessa afirmou que a divisão das responsabilidades com Buaiz acontece de forma equilibrada. "A gente dá superbem. A gente troca, a gente discorda, se respeita. Cada um respeita o seu espaço, eu como mãe, ele como pai, e assim vamos', declarou em entrevista ao Gshow.

Durante a conversa, a artista também comentou sobre o convívio dos filhos com Isis Valverde e com Rael, filho da atriz de 6 anos. Segundo ela, o vínculo entre as crianças é de amizade e afeto. “Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. A Isis é uma pessoa incrível. Meus filhos adoram ela. E é isso que importa, sabe? O Marcos tá feliz, eles tão felizes. Quando você tem uma relação com alguém que foi tão importante, e a minha relação com Marcus foi muito importante, foi de anos, torço demais para que ele seja feliz“, afirmou.

Wanessa ainda elogiou a postura da atriz. "Ele encontrou uma mulher que é incrível, que é a dona de si e que respeita e tem carinho pelos meus filhos. Então isso deixa a gente feliz. Isso é muito importante“, completou.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz se separaram em 2022, após 17 anos de casamento. O empresário iniciou o relacionamento com Isis Valverde no início de 2023, e o casal oficializou a união em maio deste ano.