Stella Torreão e Claudia JimenezReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 11:23

Rio - Stella Torreão, viúva da atriz Claudia Jimenez, comemorou nesta quinta-feira (30) os 25 anos do Espaço Stella Torreão, academia fundada em sociedade com a artista.

fotogaleria

Em publicação no Instagram, Stella compartilhou um vídeo da celebração e escreveu: "30 de outubro; comemoramos 25 anos. Sou muito grata pelo que pude viver e receber hoje. Ainda impactada pelas surpresas, pelos abraços e por tudo o que aconteceu!"

O evento contou com fotos de grande porte do casal decorando o espaço e teve a presença do cantor Frejat, além das atrizes Ângela Vieira e Andréa Veiga. O Espaço Stella Torreão foi inaugurado em 2000 no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, com o objetivo de oferecer serviços de fisioterapia e bem-estar. Atualmente, o local oferece aulas de pilates, hidroginástica, natação, dança, yoga e musculação.



Claudia Jimenez faleceu em 2022, aos 63 anos, devido a insuficiência cardíaca. Ela foi casada com Stella de 1998 a 2008, mas continuaram morando juntas e mantendo uma relação familiar mesmo após o término. Em 2021, Claudia nomeou Stella como sua única herdeira em seu testamento.