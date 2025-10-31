Ana Maria Braga apresenta ’Mais Você’ fantasiada de bruxa e web reage - Reprodução de vídeo / X

Publicado 31/10/2025 12:32

Rio - Doces ou travessuras? Comandado por Ana Maria Braga, o programa "Mais Você", da TV Globo, entrou no clima de Halloween, celebrado nesta sexta-feira (31). A atração ganhou decorações temáticas e atores vestidos de monstros. Além disso, a apresentadora surgiu fantasiada de bruxa e Louro Mané de diabinho, divertindo os telespectadores.

Ana Maria se dedicou ao se caracterizar de um dos ícones do terror e usou peruca azulada, chapéu, vestido longo, botas, maquiagem escura e mais acessórios. "31 de outubro Dia das Bruxas. Você está a caráter?", falou ela, em conversa com o papagaio.

"Pois é, Ana Maria. Eu sou o diabo ladrão de alma. Mas eu não poderia deixar de fazer uma manhã divertida e horripilante", brincou o fantoche, ao imitar gargalhadas 'maléficas'. O programa, ainda, contou com guloseimas em formato de cérebro, abóbora, olhos e fantasmas, além de ensinar a receita de "Teia no Ovo".

'Icônica'

O Halloween do "Mais Você" repercutiu na web. "Eles se superam diariamente"; "Que coisa maravilhosa"; "A icônica Ana Maria Braga entregando tudo com o seu look de Halloween no 'Mais Você'"; "A entrada cinematográfica da Ana Maria Braga de bruxa no dia de Halloween! Amo a diva"; "Amo"; "Diva"; "Ana, hoje está muito legal o 'Mais Você'. Adoro esse clima de Halloween"; "Maravilhosa" e "Ana Maria Braga e o 'Mais Você' estão arrasando" foram algumas das reações publicadas por internautas.

