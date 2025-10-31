Matéria Salva!

Última edição do 'Jornal Nacional' com William Bonner rende memes
Televisão

Última edição do 'Jornal Nacional' com William Bonner rende memes

Apresentador passou comando da atração para César Tralli nesta sexta-feira (31)

Rio - Os internautas esbanjaram criatividade para comentar a despedida de William Bonner do "Jornal Nacional" nesta sexta-feira (31). O jornalista deixou a atração após 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe, e a web se divertiu com a última vez que ele comandou a atração. 
Bonner fez um balanço de sua trajetória durante a passagem de bastão para César Tralli. "Eu sou um cara de muita sorte. Tive ao meu lado grandes profissionais e aprendi muito ao longo desses anos no 'JN'. [...] Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país, onde quer que esteja. Bem-vindo ao 'JN', muito obrigado pela presença, parabéns pela chegada", disse ele. 
O apresentador também falou sobre o próximo desafio profissional. "Sou uma pessoa extremamente fria, mas quero dizer o seguinte, [...] vou começar uma carreira nova, com direito inclusive a um fracasso fenomenal, mas me darei o direito de recomeçar, em fevereiro do ano que vem, no 'Globo Repórter'".
 
