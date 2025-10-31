Última edição do 'Jornal Nacional' com William Bonner rende memes

Rio - Os internautas esbanjaram criatividade para comentar a despedida de William Bonner do "Jornal Nacional" nesta sexta-feira (31). O jornalista deixou a atração após 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe, e a web se divertiu com a última vez que ele comandou a atração.

Bonner fez um balanço de sua trajetória durante a passagem de bastão para César Tralli . "Eu sou um cara de muita sorte. Tive ao meu lado grandes profissionais e aprendi muito ao longo desses anos no 'JN'. [...] Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país, onde quer que esteja. Bem-vindo ao 'JN', muito obrigado pela presença, parabéns pela chegada", disse ele.

O apresentador também falou sobre o próximo desafio profissional. "Sou uma pessoa extremamente fria, mas quero dizer o seguinte, [...] vou começar uma carreira nova, com direito inclusive a um fracasso fenomenal, mas me darei o direito de recomeçar, em fevereiro do ano que vem, no 'Globo Repórter'".

Relatar erro