Misael aparece para os moradores da Chacrinha e alerta sobre os medicamentos Globo/ Manoella Mello

Publicado 31/10/2025 19:38

Rio - Em "Três Graças", Misael (Belo) é informado de mais uma morte na Chacrinha. Incentivado por Joaquim (Marcos Palmeira), ele comparece ao velório para mostrar a todos que está vivo e contar sobre suas suspeitas em relação aos medicamentos distribuídos pela Fundação Ferette.

Em sequência que vai ao ar neste sábado (1º), ele entra na casa de Júnior (Guthierry Sotero), consola o jovem pela perda de Albano (Cosme dos Santos) e causa espanto nos presentes. Lígia (Dira Paes) e Gerluce (Sophie Charlotte) questionam seu paradeiro desde a morte da mulher. Sem revelar que sofreu um atentado, Misael afirma que precisou de um tempo para refletir e ficou abrigado no ferro-velho de Joaquim.

Em seguida, ele explica que decidiu reaparecer para alertar sobre as circunstâncias suspeitas envolvendo a morte de Isaura, do pai de Júnior e de outros moradores da Chacrinha, ressaltando que todos seguiam corretamente as orientações médicas e faziam uso dos remédios prescritos.

Misael dirige o olhar para Viviane (Gabriela Loran), que diz que ainda não tem condições de responder à pergunta. Gerluce se antecipa, afirmando que algo precisa ser feito e garantindo que a amiga irá colaborar. Enquanto Misael abraça Júnior, Gerluce se aproxima discretamente da farmacêutica e diz que precisa contar sobre uma conversa que ouviu entre Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício), adiantando que o conteúdo é grave.