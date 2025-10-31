Shia Phoenix comenta término com Lidi Lisboa e afirma que foi ameaçadoReprodução / Record / Instagram
Shia contou que a ex-namorada chegou a ligar e enviar mensagens insistentemente após o fim do relacionamento. "Quando nós terminamos, eu e a Lidi terminamos de boa. E depois de um tempo, um dia ela me ligou, e estava chateada porque achou que eu tivesse traído. E eu não traí. Eu acredito que você já saiba disso. Ela me ligou 241 vezes e me mandou mais de 300 mensagens. Uma delas foi: 'Se você não me atender, eu vou te mandar para o Leo Dias'", detalhou.
O ator também comentou sobre o vídeo publicado por Lidi nas redes sociais, no qual ela o acusava de agressão verbal e classificava o relacionamento como "tóxico". Shia afirmou que a atriz se arrependeu da publicação. "Pois bem, ela fez isso. Ela fez um vídeo, e no vídeo ela fala com a boca dela: 'Pô, ele terminou, mas até que enfim, porque era insuportável'. E aí ela diz: 'Porque esse cara me agrediu verbalmente, ele me chamou de tal.... O que fizeram com o vídeo? Ela apagou, porque se arrependeu. Só que pegaram o vídeo, e os clickbaits eram: 'Lidi Lisboa diz que foi agredida'", relembrou.
Shia ainda afirmou que, após o episódio, ambos retomaram a comunicação normalmente. Até o momento, Lidi Lisboa não comentou as declarações do ex-namorado dentro do reality.
