Shia Phoenix comenta término com Lidi Lisboa e afirma que foi ameaçado - Reprodução / Record / Instagram

Shia Phoenix comenta término com Lidi Lisboa e afirma que foi ameaçadoReprodução / Record / Instagram

Publicado 31/10/2025 11:11 | Atualizado 31/10/2025 11:12

Rio - Shia Phoenix falou sobre o fim de seu relacionamento com Lidi Lisboa durante o confinamento em "A Fazenda 17". O ator relatou sua versão da separação e negou ter maltratado a ex-namorada.

Segundo Shia, o término ocorreu de maneira tranquila, mas a situação se complicou quando Lidi passou a acreditar que ele havia sido infiel. "Se de alguma forma você sentiu qualquer coisa de diferente, eu te peço desculpas. Eu nunca fiz nada para você e para nenhuma mulher aqui dentro. E nem lá fora, como querem pintar", disse o ator.



Shia contou que a ex-namorada chegou a ligar e enviar mensagens insistentemente após o fim do relacionamento. "Quando nós terminamos, eu e a Lidi terminamos de boa. E depois de um tempo, um dia ela me ligou, e estava chateada porque achou que eu tivesse traído. E eu não traí. Eu acredito que você já saiba disso. Ela me ligou 241 vezes e me mandou mais de 300 mensagens. Uma delas foi: 'Se você não me atender, eu vou te mandar para o Leo Dias'", detalhou.



O ator também comentou sobre o vídeo publicado por Lidi nas redes sociais, no qual ela o acusava de agressão verbal e classificava o relacionamento como "tóxico". Shia afirmou que a atriz se arrependeu da publicação. "Pois bem, ela fez isso. Ela fez um vídeo, e no vídeo ela fala com a boca dela: 'Pô, ele terminou, mas até que enfim, porque era insuportável'. E aí ela diz: 'Porque esse cara me agrediu verbalmente, ele me chamou de tal.... O que fizeram com o vídeo? Ela apagou, porque se arrependeu. Só que pegaram o vídeo, e os clickbaits eram: 'Lidi Lisboa diz que foi agredida'", relembrou.



Shia ainda afirmou que, após o episódio, ambos retomaram a comunicação normalmente. Até o momento, Lidi Lisboa não comentou as declarações do ex-namorado dentro do reality.

A artista, que participou de "A Fazenda 12" em 2020, começou a namorar o ator em 2023. O relacionamento, no entanto, se encerrou em abril deste ano. Após o término, Lidi fez um longo desabafo em suas redes sociais e acusou o ex-namorado de ser abusivo.