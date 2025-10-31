William Bonner, Renata Vasconcellos e Cesar Tralli reprodução Instagram
Renata Vasconcellos comentou o novo momento e a parceria com o colega: "Estou emocionada de estar compartilhando a bancada com dois monstros do jornalismo."
Renata abriu o momento refletindo sobre a missão jornalística e o apoio da equipe e da família: "A missão do Jornal Nacional é abraçar e informar o Brasil com jornalismo profissional, com isenção e correção, com agilidade, mas com emoção também", destacou, celebrando a presença de um de seus filhos, pela primeira vez nos estúdios acompanhando esse momento de sua carreira.
"Eu acho que esse apoio das nossas famílias é muito importante e o carinho das pessoas na rua também. É maravilhoso e faz a gente querer estar todos os dias", completou.
Ela também agradeceu a William Bonner pela parceria ao longo dos anos: "Também publicamente nessa oportunidade, esses 11 anos por ter dividido essa bancada com você, William Bonner, nós passamos por muita coisa, né? [...] Muito obrigada e desejo a você boa sorte nessa nova aventura".
César Tralli fala sobre expectativa e entrega
Tralli respondeu às expectativas com humildade e dedicação: "A minha expectativa é continuar dando o meu melhor, me dedicar integralmente a essa equipe maravilhosa do "JN", dividir, compartilhar com a Renata, aprender com todos. Quem está nos assistindo pode ter absoluta convicção de que terá aqui um profissional dedicado, focado no trabalho, que vai dividir tarefas com os colegas, dar o máximo e se entregar para fazer o melhor. E sem sofrer, porque quando a gente ama o que faz, faz com prazer".
Despedida e conselhos de William Bonner
Bonner falou sobre sua trajetória e o impacto do "Jornal Nacional": "Eu sou um cara de muita sorte. Tive ao meu lado grandes profissionais e aprendi muito ao longo desses anos no "JN". Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país, onde quer que esteja. Bem-vindo ao "JN", muito obrigado pela presença, parabéns pela chegada."
Ele também comentou os próximos passos: "Sou uma pessoa extremamente fria, mas quero dizer o seguinte, [...] vou começar uma carreira nova, com direito inclusive a um fracasso fenomenal, mas me darei o direito de recomeçar, em fevereiro do ano que vem, no "Globo Repórter". E na próxima segunda-feira, nesta bancada estará César Augusto Tralli Jr. honrando a tradição do "Jornal Nacional" ao lado de Renata Vasconcellos".
