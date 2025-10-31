William Bonner, Renata Vasconcellos e Cesar Tralli - reprodução Instagram

William Bonner, Renata Vasconcellos e Cesar Tralli reprodução Instagram

Publicado 31/10/2025 21:48 | Atualizado 31/10/2025 23:33

Rio - César Tralli foi recebido com aplausos na redação do "Jornal Nacional", nesta sexta-feira (31), ao assumir oficialmente a bancada ao lado de Renata Vasconcellos. A estreia marca o início de um novo ciclo após a despedida de William Bonner, que deixou o comando do telejornal depois de 29 anos.

fotogaleria

Tralli agradeceu o carinho da equipe e compartilhou o sentimento de viver o momento histórico. "Estou emocionado. Nunca vi essa redação tão cheia, encontrando amigos maravilhosos. Estou sereno, num estado de serenidade e plenitude. Estou muito feliz de estar aqui num momento tão histórico", declarou ao ser questionado por Bonner sobre como se sentia.



Renata Vasconcellos comentou o novo momento e a parceria com o colega: "Estou emocionada de estar compartilhando a bancada com dois monstros do jornalismo."





Renata abriu o momento refletindo sobre a missão jornalística e o apoio da equipe e da família: "A missão do Jornal Nacional é abraçar e informar o Brasil com jornalismo profissional, com isenção e correção, com agilidade, mas com emoção também", destacou, celebrando a presença de um de seus filhos, pela primeira vez nos estúdios acompanhando esse momento de sua carreira.

"Eu acho que esse apoio das nossas famílias é muito importante e o carinho das pessoas na rua também. É maravilhoso e faz a gente querer estar todos os dias", completou.



Ela também agradeceu a William Bonner pela parceria ao longo dos anos: "Também publicamente nessa oportunidade, esses 11 anos por ter dividido essa bancada com você, William Bonner, nós passamos por muita coisa, né? [...] Muito obrigada e desejo a você boa sorte nessa nova aventura".



César Tralli fala sobre expectativa e entrega



Tralli respondeu às expectativas com humildade e dedicação: "A minha expectativa é continuar dando o meu melhor, me dedicar integralmente a essa equipe maravilhosa do "JN", dividir, compartilhar com a Renata, aprender com todos. Quem está nos assistindo pode ter absoluta convicção de que terá aqui um profissional dedicado, focado no trabalho, que vai dividir tarefas com os colegas, dar o máximo e se entregar para fazer o melhor. E sem sofrer, porque quando a gente ama o que faz, faz com prazer".



Despedida e conselhos de William Bonner



Bonner falou sobre sua trajetória e o impacto do "Jornal Nacional": "Eu sou um cara de muita sorte. Tive ao meu lado grandes profissionais e aprendi muito ao longo desses anos no "JN". Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país, onde quer que esteja. Bem-vindo ao "JN", muito obrigado pela presença, parabéns pela chegada."



Ele também comentou os próximos passos: "Sou uma pessoa extremamente fria, mas quero dizer o seguinte, [...] vou começar uma carreira nova, com direito inclusive a um fracasso fenomenal, mas me darei o direito de recomeçar, em fevereiro do ano que vem, no "Globo Repórter". E na próxima segunda-feira, nesta bancada estará César Augusto Tralli Jr. honrando a tradição do "Jornal Nacional" ao lado de Renata Vasconcellos".

