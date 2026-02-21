Elenco de ’Três Graças’ gravou última sequência de Juliano Cazarré na trama - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2026 19:26

Rio - Dira Paes divulgou um vídeo neste sábado (21) dos bastidores da sequência que resulta na morte do personagem Jorginho, vivido por Juliano Cazarré na novela "Três Graças". Na trama, o ex-detento é assassinado após enfrentar Samira (Fernanda Vasconcellos) na tentativa de que o bebê da filha, Joelly (Alana Cabral), não seja roubado.

"Paraparaparapará….Capítulo 100, despedida do Cazarré, obrigada equipe por terminarmos antes do almoço, alegria de viver, sabadou para o povo das 'Três Graças'!!!", escreveu ela na legenda.

O cenário escolhido para o registro foi a igreja localizada na fictícia comunidade da Chacrinha e contou com a participação dos atores Guthierry Sotero, Xamã, Luiza Rosa, Gabriela Loran, Enrique Diaz, Sophie Charlotte, Belo, Vinicius Teixeira, Túlio Starling e Lucas Righi.

