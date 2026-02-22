Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca anunciam gravidez - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/02/2026 12:44

Rio - Bil Araújo e Adriana Yanca anunciaram nas redes sociais, na manhã deste domingo (21), que estão à espera do primeiro filho. O ex-"BBB 21" e a cirurgiã-dentista compartilharam um vídeo emocionante para contar a novidade aos seguidores.

"Deus confiou a nós o maior milagre. A melhor notícia que poderíamos receber: Hoje somos pais. Começa o capítulo mais lindo da nossa história", escreveu o influenciador digital, legenda da publicação. Bil mostrou alguns momentos desde a descoberta da gestação, como quando escutaram o coraçãozinho do neném durante um exame. "Deus confiou a nós o maior milagre. A melhor notícia que poderíamos receber: Hoje somos pais. Começa o capítulo mais lindo da nossa história", escreveu o influenciador digital, legenda da publicação. Bil mostrou alguns momentos desde a descoberta da gestação, como quando escutaram o coraçãozinho do neném durante um exame.

"Quando descobri, eu chorei, sorri e tremi porque nada te prepara para um momento assim", contou ele. O gênero, o nome do primogênito e o tempo de gestação, no entanto, ainda não foram revelados. O casal oficializou a união com cerimônia no civil e no religioso em março do ano passado.