Tainá Militão teve a casa invadida por Gambás Reprodução/Instagram

Rio - Tainá Militão relatou um perrengue ao ter a própria casa invadida por gambás, na tarde deste domingo (22). A influenciadora contou que os animais bagunçaram a área externa da residência localizada no Rio de Janeiro. 
Tainá Militão - Reprodução/Instagram
Tainá é casada com o jogador Éder Militão - Reprodução/Instagram
Tainá Militão teve a casa invadida por Gambás - Reprodução/Instagram
"Olha o que os gambás fazem, gente. Eles tiram as almofadas do lugar e ficam brincando. Tem dia que essas almofadas estão todas no chão. Eles comeram todas as frutas. Vocês não têm noção de como estava aqui dentro", disse ela. 
Após mostrar a bagunça, a mulher de Éder Militão andou pela residência para revelar aos seguidores o local por onde os animais passaram. "A gente deixou uma fresta aberta da porta, eles empurraram e entraram em casa."