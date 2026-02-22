Tainá Militão teve a casa invadida por Gambás - Reprodução/Instagram

Tainá Militão teve a casa invadida por Gambás Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2026 21:45

Rio - Tainá Militão relatou um perrengue ao ter a própria casa invadida por gambás, na tarde deste domingo (22). A influenciadora contou que os animais bagunçaram a área externa da residência localizada no Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Olha o que os gambás fazem, gente. Eles tiram as almofadas do lugar e ficam brincando. Tem dia que essas almofadas estão todas no chão. Eles comeram todas as frutas. Vocês não têm noção de como estava aqui dentro", disse ela.

Após mostrar a bagunça, a mulher de Éder Militão andou pela residência para revelar aos seguidores o local por onde os animais passaram. "A gente deixou uma fresta aberta da porta, eles empurraram e entraram em casa."