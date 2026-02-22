João Gomes fez homenagem para cientista Tatiana Sampaio em show - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 22/02/2026 15:02

Rio - Durante show em um camarote na Marquês de Sapucaí, João Gomes parou a apresentação para homenagear Tatiana Sampaio, cientista que descobriu um medicamento experimental que pode ajudar pacientes a recuperarem os movimentos em casos de lesão medular, que teve seu nome ovacionado pelo público.

"Você é a maior celebridade que tem aqui hoje", disse o cantor. Sem graça, a pesquisadora recebeu aplausos e um abraço de João Gomes.

Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o começo da primeira etapa de estudo clínico da polilaminina, uma proteína fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso, no tratamento de lesão medular. Os testes realizados por Tatiana Sampaio mostraram que 6 entre 8 pacientes paraplégicos e tetraplégicos apresentaram recuperação significativa dos movimentos.