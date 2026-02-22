Lorena Queiroz comemorou aniversário de 15 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2026 15:57

Rio - Lorena Queiroz compartilhou um registro da comemoração do aniversário de 15 anos realizada no sábado (21). A intérprete de Dulce Maria em "Carinha de Anjo" (2016), do SBT, reuniu amigos e familiares em uma casa de festas em São Paulo.

"Não tenho palavras pra descrever...Foi muito mais que eu sonhei. Foi a noite mais incrível da minha vida!!!! Obrigada a todos que fizeram parte desse sonho comigo", agradeceu na legenda.

Lorena dançou a tradicional valsa de debutante com o ator Carlo Porto, que interpretou o pai de sua personagem na trama. Outra artista do elenco que marcou presença na celebração foi Priscila Sol, que viveu a Tia Perucas na novela infantil.

"A nossa carinha de anjo agora é a mocinha mais angelical desse Brasil. Viva os seus 15 anos, meu amor, nossa princesa. Você é luz no mundo. Te amo sem fim", declarou a atriz.