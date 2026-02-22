Herson Capri cancelou sessões de peça após sofrer um infarto - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2026 16:38

Rio - Herson Capri, de 74 anos, cancelou as sessões da peça "A Sabedoria dos Pais" no Teatro Bradesco, em São Paulo, após sofrer um infarto. Em comunicado nas redes sociais, o perfil do espetáculo informou sobre o estado de saúde do artista.

"O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança", informou.

As sessões marcadas para os dias 26, 27, 28 de fevereiro e 01 de março foram adiadas por causa do problema de saúde do artista. A peça protagonizada por Herson Capri e Natália do Vale também ganhou uma nova data de estreia: 5 de março.

A página do espetáculo também orientou sobre os ingressos adquiridos. "A equipe de bilheteria entrará em contato para efetuar a troca dos ingressos para outra data da temporada ou orientar sobre demais procedimentos. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e as mensagens de apoio."