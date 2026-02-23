Lexa - Roberto Filho / Brazil News

Lexa Roberto Filho / Brazil News

Publicado 23/02/2026 08:59

Rio - Lexa promoveu um festão de aniversário com o tema "white party", neste domingo (22), no Rio, para celebrar a chegada dos 31 anos. A cantora reuniu amigos e familiares na comemoração. Na ocasião, ela recebeu o carinho do marido, o ator Ricardo Vianna, e posou para várias fotos com ele.

fotogaleria

Sarah Fonseca, Gabi Viana, Danny Bond foram algumas das celebridades que marcaram presença na festa, assim como Mackenzie Dern, campeã do UFC 321. A mãe e irmã de Lexa, Darlin Ferrattry e Lexa, respectivamente, também participara da comemoração.

Para a festa, Lexa apostou em um vestido branco curtinho e com brilhos, que evidenciava seu corpão em forma. Ela também caprichou nos acessórios.