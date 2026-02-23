Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução do Instagram

Publicado 23/02/2026 09:32

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, se manifestou depois de um vídeo dela se desequilibrando ao tentar descer de um trio elétrico viralizar nas redes sociais. Nas imagens, a atriz, que marcou presença no Bloco da Anitta, neste sábado (21), cambaleia, desiste de deixar o local e é puxada por um amigo.

"Marina, eu te entendo. Foi descendo e não conseguiu. Só a gente, clube dos cachacinhas, te entende", escreveu a internauta que publicou o vídeo nas redes sociais.

Noc comentários da postagem, Marina se explicou: "Pior que nem foi (risos). Eu queria muito descer pra falar com o público que estava tão carinhoso comigo. Fiquei tentando convencer a equipe de segurança mas fui gongada. E meu amigo que trabalha comigo me puxou e falou: 'para de ser chata que vai dar trabalho pra eles'".