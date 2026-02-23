Paolla Oliveira se diverte com Angélica, Eva Huck, Livia Rossy, Monique Alfradique, Juliana Silveira e Paloma Bernardi no aniversário de Mariana NogueiraReprodução / Instagram
Paolla Oliveira, Angélica e Eva Huck se reencontram em festa pós-Carnaval no Rio
Juliana Silveira e Paloma Bernardi também marcaram presença no aniversário da agente de talentos Mariana Nogueira
Vídeo: Melody passa mal e deixa show em ambulância
Cantora, ainda, se desculpou por não atender os fãs no camarim
Marina Ruy Barbosa esclarece vídeo em trio elétrico e nega estar bêbada
Atriz se desequibrou ao tentar descer do caminhão de som
Lexa reúne amigos e familiares em festa de aniversário
Cantora completou 31 anos neste domingo (22)
Casa de Tainá Militão é invadida por gambás: 'Ficam brincando'
Influenciadora mostrou que animais entraram por uma fresta na porta
Lexa ganha declaração de Ricardo Vianna no aniversário
Cantora completou 31 anos neste domingo (22)
