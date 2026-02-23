Paolla Oliveira se diverte com Angélica, Eva Huck, Livia Rossy, Monique Alfradique, Juliana Silveira e Paloma Bernardi no aniversário de Mariana Nogueira - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 10:53

Rio - Paolla Oliveira não desfilou na Avenida, mas aproveitou o Carnaval deste ano até o último momento. Após circular por blocos de rua e acompanhar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, a atriz apareceu animada em uma festa pós-Carnaval na noite de domingo (22), no Rio.

A comemoração celebrou os 50 anos da agente de talentos Mariana Nogueira, empresária de Paolla, e teve como proposta um baile de inspiração carnavalesca. O encontro reuniu nomes conhecidos do entretenimento em clima descontraído.

Entre os convidados estiveram Angélica e a filha, Eva Huck. Mariana, que integrou o grupo infantil Angelicat no início dos anos 1990, recebeu amigos e parceiros de longa data para celebrar a nova fase.

Na pista de dança, Paolla chamou atenção ao arriscar passinhos e dividir o momento com amigas famosas, como Juliana Silveira, Paloma Bernardi e Monique Alfradique.