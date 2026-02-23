Mariana Rios exibe rostinho do filho pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Mariana Rios exibe rostinho do filho pela primeira vez Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 11:28

Rio - Mariana Rios surpreendeu os seguidores ao exibir, pela primeira vez, o rosto do filho, Palo. O bebê, que completou dois meses no domingo (22), havia aparecido até então apenas em registros discretos e enquadramentos estratégicos publicados pela atriz nas redes sociais.