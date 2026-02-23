Mariana Rios exibe rostinho do filho pela primeira vez Reprodução / Instagram

Rio - Mariana Rios surpreendeu os seguidores ao exibir, pela primeira vez, o rosto do filho, Palo. O bebê, que completou dois meses no domingo (22), havia aparecido até então apenas em registros discretos e enquadramentos estratégicos publicados pela atriz nas redes sociais.
Para marcar a data especial, Mariana decidiu revelar o rostinho do herdeiro em uma sequência de fotos. Nos comentários, a semelhança entre mãe e filho virou o principal assunto. “Lindezas! Ele é sua cópia”, escreveu uma seguidora. “Muito carinha da mamãe”, disse outra. “Meu Deus, é a sua cara, Mari!”, comentou uma terceira. “É a xerox da Mariana, que gostosura!”, brincou mais uma internauta.

Palo é fruto do relacionamento da atriz com o economista Juca Diniz. O bebê nasceu em 22 de dezembro de 2025, em uma maternidade de São Paulo. Na ocasião, o casal anunciou a chegada do filho por meio de uma publicação nas redes sociais.