Mariana Rios exibe rostinho do filho pela primeira vez Reprodução / Instagram
Para marcar a data especial, Mariana decidiu revelar o rostinho do herdeiro em uma sequência de fotos. Nos comentários, a semelhança entre mãe e filho virou o principal assunto. “Lindezas! Ele é sua cópia”, escreveu uma seguidora. “Muito carinha da mamãe”, disse outra. “Meu Deus, é a sua cara, Mari!”, comentou uma terceira. “É a xerox da Mariana, que gostosura!”, brincou mais uma internauta.
Palo é fruto do relacionamento da atriz com o economista Juca Diniz. O bebê nasceu em 22 de dezembro de 2025, em uma maternidade de São Paulo. Na ocasião, o casal anunciou a chegada do filho por meio de uma publicação nas redes sociais.
