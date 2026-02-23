Dedé Santana retorna aos palcos em Goiânia após internação por oscilação de pressão - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 12:06

Rio - Dedé Santana, de 89 anos, voltou aos palcos neste fim de semana, em Goiânia, poucos dias após ter sido internado por precaução no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O humorista teve um episódio de oscilação da pressão arterial, passou por exames na sexta-feira (20), e recebeu alta no mesmo dia.

O artista está em cartaz na capital goiana com o espetáculo "Abracadabra Circo Musical", na qual divide o palco com o ginasta Diego Hypolito. Nas redes sociais, Dedé celebrou o retorno às apresentações e fez questão de tranquilizar o público.

"Eu tive uma oscilação de pressão, fui no hospital e aproveitei para fazer todos os exames. Já estou bem, estou aqui no hotel e vou descansar porque tenho que trabalhar", afirmou o humorista em vídeo publicado no Instagram na sexta.

Em conversa com DIA Dedé Santana contou que a decisão de procurar atendimento partiu dele próprio, com o apoio do filho. “Tive uma oscilação de pressão e fiquei meio preocupado. Estava com meu filho e pedi para ele me levar no hospital, fiz todos os exames e está tudo bem. Talvez tenha que trocar o remédio de pressão, mas estou firme e aqui no hotel. Agora só preciso descansar”, disse.

