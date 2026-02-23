Namorada de Gabriel Medina, Isabella Arantes, deixa SBT e surfista reage à decisão - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 14:09

Rio - A assistente de palco Isabella Arantes, namorada do surfista Gabriel Medina, pediu demissão do programa "Domingo Legal", exibido pelo SBT, e usou as redes sociais para explicar a decisão. A saída aconteceu no último fim de semana e, segundo ela, o foco agora está em seus projetos pessoais, especialmente a loja de roupas que mantém como empreendedora.



No Instagram, Isabella publicou um longo texto de despedida e destacou que a escolha não aconteceu por impulso. "Hoje eu encerro um ciclo que não foi fácil de decidir, não foi uma escolha de impulso, nem de momento. Foi algo que eu vinha sentindo e pensando há muito tempo, em silêncio, com muita responsabilidade e carinho por tudo o que construí”, escreveu. Ela também citou o apoio recebido nos bastidores da atração. “Domingo Legal entrou em uma fase extremamente necessária da minha vida (…) colegas de trabalho (…) ficaram do meu lado quando eu precisei.”



A ex-assistente de palco reforçou que a saída não envolve conflitos internos. “Nada tem a ver com ninguém além de mim e dos meus próprios processos e projetos. Crescer às vezes exige coragem para ouvir o que o coração já sabe”, afirmou. Em tom afetuoso, concluiu: “Não é uma despedida… é um até logo. Mais do que um trabalho, encontrei uma família.”



Nos comentários da publicação, Gabriel Medina fez questão de demonstrar apoio à decisão da namorada. “Deus abençoe sua caminhada, linda! Você merece o mundo!”, escreveu o atleta.



Após o anúncio oficial, Isabella voltou aos stories para detalhar os motivos práticos da escolha. Ela contou que o tempo gasto no deslocamento até a emissora pesou na decisão. “Estou morando muito longe do SBT. Para mim, tinha dia de trânsito que eu gastava quase 2 horas”, relatou. Segundo ela, a rotina não permitia conciliar os compromissos profissionais com os planos pessoais. “Pensei e eu tenho outros sonhos, outras vontades, outros propósitos, outros projetos. Quero focar muito na minha loja, mais em mim. Estou muito orgulhosa de mim porque consegui tomar uma decisão difícil.”