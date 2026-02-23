MC Livinho - Globo/Léo Rosario

Publicado 23/02/2026 15:12

Rio - MC Livinho anunciou, nesta segunda-feira (23), que fará uma pausa por tempo indeterminado na carreira musical. Aos 31 anos, o cantor afirmou que 2026 será seu último ano de apresentações antes do afastamento dos palcos. A informação foi confirmada em nota enviada ao DIA. Apesar da decisão, ele cumpre normalmente todos os shows já contratados para este ano.

“Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”, declarou o artista.

A pausa ocorre após 15 anos de trajetória no funk. O anúncio vem depois de um período intenso. Em maio de 2025, Livinho ganhou grande repercussão nas redes sociais ao nocautear Dynho Alves no Fight Music Show 6, em São Paulo. Foi sua terceira vitória seguida no evento de boxe entre celebridades.

Poucos meses depois, em 29 de julho, o cantor sofreu um grave acidente de moto, um dia após gravar o CD das Bodas de Cristal. Ele ficou internado na UTI por causa de uma perfuração no pulmão e uma fratura no dedo da mão esquerda. Na época, Livinho estava confirmado no elenco do “Dança dos Famosos”, no “Domingão”, mas precisou cancelar a participação para priorizar a recuperação.