Rio - Lucas Capri publicou uma mensagem carinhosa após o pai, Herson Capri, sofrer um infarto e cancelar as sessões do espetáculo "A Sabedoria dos Pais", em São Paulo. Nesta segunda-feira (23), o rapaz compartilhou foto nas redes sociais com o ator. 
"Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos", escreveu na legenda. 
No domingo (22), a equipe do espetáculo divulgou comunicado sobre o estado clínico do artista. "O ator se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança", informou. 