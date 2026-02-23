Rafael Vitti reencontra cachorro do filme 'Caramelo' após 1 ano - Reprodução / Instagram

Rafael Vitti reencontra cachorro do filme 'Caramelo' após 1 anoReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 17:35 | Atualizado 23/02/2026 17:36

Rio - Rafael Vitti reencontrou o vira-lata Amendoim, um ano após as gravações do filme "Caramelo", da Netflix, e compartilhou o momento nas redes sociais. O ator publicou um vídeo no domingo (22) que mostra a reação calorosa do cachorro, com direito a pulos, lambidas e muita empolgação.



“Reencontro com o Amendoim depois de 1 ano”, escreveu Rafael Vitti na legenda. No registro, ele conversa com o animal e se diverte com a recepção animada. “Você lembra de mim, cara? Você lembrou que a gente fez um filme? Você lembrou? A gente brincava muito, seu safado”, diz o ator, em tom carinhoso.



A resposta veio do próprio perfil oficial do cachorro, que comentou na publicação: “Eu nunca me esqueço de você, amigão. Estava com saudades!”.



Na trama, Pedro, personagem de Rafael Vitti, é um chef de cozinha prestes a realizar o sonho de comandar o próprio restaurante quando recebe um diagnóstico inesperado. A partir desse ponto, ele passa por um processo de redescoberta pessoal, com a ajuda do vira-lata caramelo que cruza seu caminho e se torna peça fundamental da história.