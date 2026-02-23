Rafael Vitti reencontra cachorro do filme 'Caramelo' após 1 anoReprodução / Instagram
“Reencontro com o Amendoim depois de 1 ano”, escreveu Rafael Vitti na legenda. No registro, ele conversa com o animal e se diverte com a recepção animada. “Você lembra de mim, cara? Você lembrou que a gente fez um filme? Você lembrou? A gente brincava muito, seu safado”, diz o ator, em tom carinhoso.
A resposta veio do próprio perfil oficial do cachorro, que comentou na publicação: “Eu nunca me esqueço de você, amigão. Estava com saudades!”.
Na trama, Pedro, personagem de Rafael Vitti, é um chef de cozinha prestes a realizar o sonho de comandar o próprio restaurante quando recebe um diagnóstico inesperado. A partir desse ponto, ele passa por um processo de redescoberta pessoal, com a ajuda do vira-lata caramelo que cruza seu caminho e se torna peça fundamental da história.
