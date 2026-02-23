Romulo Estrela ganhou elogios nas redes após publicar cliques sem camisa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2026 19:37

Rio - Romulo Estrela compartilhou fotos de um ensaio sem camisa e agitou os seguidores, nesta segunda-feira (23). O ator de 41 anos aparece nos cliques usando uma bermuda preta e ostentando o abdômen sarado.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza do artista. "Simplesmente Deus grego", escreveu um perfil. "Como assim nem avisa antes? Eita", brincou outro. "Como se atreve a ser tão lindo?", questionou um terceiro.

Atualmente, Romulo Estrela integra o elenco da novela "Três Graças", exibida na TV Globo, interpretando Paulinho. O protagonista é um policial que se envolve com Gerluce, personagem vivida por Sophie Charlotte.