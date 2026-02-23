Raissa Barbosa falou sobre problema de saúde do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2026 22:19

Rio - Raissa Barbosa contou aos seguidores que precisou levar o filho, Luan Ravi, de 8 meses, ao hospital após perceber manchas vermelhas no corpo do bebê. Nesta segunda-feira (23), a influenciadora revelou que o menino foi diagnosticado com roséola, uma infecção viral.

"Eu estava muito preocupada, fiquei muito assustada. Vocês podem ver que ele ficou com umas manchinhas no corpo todo e eu não sabia, eu não conhecia o que era. Eu descobri que é uma doença viral, que acontece em todos os bebês, é normal", relatou.

A ex-Fazenda explicou os sintomas causados pela doença. "Ele dá uma febrezinha, fica uns 3, 4 dias com febre alta. Quando a febre vai embora, aparecem aquelas manchinhas que ele ficou no corpo. E aquilo ali me assustou e assusta qualquer pessoa que não conhece sobre. É supernormal, ele já está bem. É que as manchinhas vão demorar a sair mesmo, mas ele já está incrível", disse ela.

Raissa aproveitou para alertar as mães sobre o contato dos filhos com outras pessoas. "Quando o bebê está em casa, ele pode ou não pegar, porque ele pode pegar de um adulto, ele pode pegar numa saída de rotina. É bom para a imunidade deles também."