Neymar Jr. faz festinha carnavalesca para as filhas, Mavie, Helena e Mel - Reprodução / Instagram

Neymar Jr. faz festinha carnavalesca para as filhas, Mavie, Helena e MelReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 09:21

Rio - Neymar Jr. promoveu uma festinha carnavalesca para as filhas, Mavie, de 2 anos, Helena, de 1 ano e 7 meses, e Mel, de 7 meses. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (23), o jogador de futebol compartilhou registros da celebração familiar.

fotogaleria

O "Bloco Mavie, Mel e Helena" contou com show e atividades infantis, além de decoração colorida, incluindo muitas bexigas e confetes. As pequenas também entraram no clima da folia, com roupas brilhantes, purpurina nos cabelos e até pedrinhas no rosto.

Mulher do atleta, Bruna Biancardi também mostrou detalhes da comemoração. "Todo Carnaval tem seu fim... e o nosso foi assim", escreveu ela, na legenda da publicação. A influenciadora digital é mãe de Mavie e Mel. Já Helena é fruto do breve envolvimento de Neymar com Amanda Kimberlly. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14.