Gabriela LoranReprodução do Instagram

Publicado 24/02/2026 09:35

Rio - Gabriela Loran, de 32 anos, aproveitou um momento de folga das gravações de "Três Graças", da TV Globo, para recarregar as energias. A atriz, que dá vida à Viviane na novela, exibiu o corpão em forma ao surgir de biquíni à beira de uma piscina. No vídeo publicado no Instagram Stories, nesta segunda-feira (23), ela aparece relaxando no local.

No último sábado (21), Gabriela curtiu o desfile das campeãs em um camarote da Marquês de Sapucaí. A atriz, inclusive, fez questão de cumprimentar Viviane Araujo, que é rainha de bateria do Salgueiro e intérprete de Consuelo no folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.