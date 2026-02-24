Felca comemora decisão da Justiça após condenação de Hytalo Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 13:45

Rio - Felca se pronunciou após a condenação de Hytalo Santos e Israel Vicente por crimes relacionados à exploração sexual de adolescentes. Em stories publicados no Instagram, o youtuber avaliou a decisão como um avanço no enfrentamento a esse tipo de crime e agradeceu a mobilização do público.



A Justiça da Paraíba condenou o influenciador e o marido pela produção, reprodução e divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Hytalo recebeu pena de 11 anos e 4 meses de prisão. Israel, conhecido como Euro, foi condenado a 8 anos e 10 meses.



A manifestação de Felca ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24). "Hytalo Santos foi enfim condenado a 11 anos de prisão depois de investigação da denúncia de exploração de conteúdo infantil. O crédito é de cada um de vocês que acompanharam e deram atenção ao caso. A conscientização que fizemos importa. Nunca pare de denunciar, expor o que está errado, compartilhar informações e lutar pelo que acredita. Somos fortes e a justiça pode demorar, mas chega", escreveu.O caso ganhou notoriedade após denúncias feitas por Felca. No vídeo “Adultização”, publicado em seu canal, o youtuber apontou a presença de menores em situação de vulnerabilidade em conteúdos considerados sexualizados nas redes sociais de Hytalo. Após a repercussão, os perfis do influenciador foram suspensos e as autoridades iniciaram a apuração.Hytalo Santos e Israel Vicente foram detidos em 15 de agosto do ano passado, em uma casa alugada em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. A sentença saiu pelas mãos do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na região de João Pessoa, e se tornou pública no domingo (22).A defesa da dupla informou que pretende recorrer da decisão. Segundo os advogados, ao longo do processo, a equipe apresentou argumentos que afastariam a tese da acusação. Para o Ministério Público da Paraíba, Hytalo e Israel aliciaram crianças de famílias em situação social vulnerável e cometeram “múltiplas formas de exploração sexual”.De acordo com o g1, a Justiça também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil, considerada a extensão do dano e a capacidade econômica dos condenados. O juiz determinou ainda o pagamento de 360 dias-multa para cada réu, com cálculo baseado em um trinta avos do salário mínimo vigente.