Rio - Dani Valete utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (23), para celebrar a recuperação após passar pelo procedimento cirúrgico histerectomia. A atriz revelou que precisou usar bengala por quase 3 anos por causa das dores e a dificuldade de encontrar o diagnóstico correto.
"Hoje estou celebrando oito semanas depois da minha histerectomia. Uma cirurgia grande onde tirei o útero, as trompas. Tinha endometriose espalhada, tinha adenomiose e aderência. Sofri com muitas dores durante anos", iniciou Dani.
"Ia em todos os hospitais e nenhum médico conseguiu achar qual era a causa da minha dor no quadril, onde tive que andar de bengala por quase três anos. Os homens são conseguiram explicar e nem achar onde estava o problema".
Por fim, agradeceu a Deus pelo atual estado de saúde. "Então, estou aqui, porque tenho uma história - que é muito íntima - para testemunhar e agradecer a Deus. Agradecer a Jesus, porque ele continua fazendo milagres. Porque senão fosse Ele, nada disso teria acontecido. A revelação e solução do problema. Louvado seja Deus".