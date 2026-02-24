Iris Abravanel com as quatro filhas, Rebeca, Renata, Daniela e Patrícia Abravanel - Reprodução / Instagram

Iris Abravanel com as quatro filhas, Rebeca, Renata, Daniela e Patrícia AbravanelReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 13:00

Rio - Patrícia Abravanel aproveitou dias de descanso ao lado da família e compartilhou momentos do período de folga nas redes sociais. Aos 48 anos, a apresentadora apareceu de biquíni durante um passeio de lancha pela costa brasileira, cercada pela mãe, as irmãs, maridos e filhos.

fotogaleria

Nos registros, Patrícia aparece ao lado da autora Iris Abravanel, que reuniu quatro das seis filhas que teve com Silvio Santos (1930–2024). Além da apresentadora, participaram do encontro Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.As filhas mais velhas do comunicador, Cintia Abravanel e Silvia Abravanel, do relacionamento com Cidinha Vieira, não estiveram presentes.Patrícia também posou ao lado do marido, o deputado Fábio Faria, e dos três filhos do casal: Pedro, de 11 anos, Jane, de 8, e Senor, de 6. O encontro familiar contou ainda com genros e netos de Iris. Entre eles, o comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel.Ao publicar as fotos, Patrícia escreveu: “Casa cheia, criança correndo, hooraaas na mesa, risadas, resenhas… Vovó vibrando! Tem tio, tia, netinhos, sobrinhas, bagunça, brigas e muito amor!! Atmosfera que blinda, cura e renova a vida! Amo demais”.