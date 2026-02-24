Evaristo Costa comenta convite da Record e descarta reality de Boninho - Reprodução / Instagram

Evaristo Costa comenta convite da Record e descarta reality de BoninhoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 15:16

Rio - Evaristo Costa se pronunciou nesta terça-feira (24) sobre os rumores que o colocaram como possível apresentador de "Casa do Patrão", novo reality show idealizado por Boninho para a Record. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o jornalista confirmou que houve conversas com a emissora, mas afirmou que o acordo não avançou.

Com bom humor, Evaristo negou qualquer contrato assinado e tratou das especulações de forma direta. “Bom, eu sou jornalista, e ninguém melhor do que eu pra dar uma notícia sobre mim mesmo, não é?”, disse.

Longe da TV aberta há quase 10 anos, o ex-âncora explicou que não planejava retornar à televisão. “Recebi muitas propostas nesse tempo, respeitei todas. Mas não aceitei, porque elas não foram tão irresistíveis a ponto de eu interromper as minhas férias”, brincou.

Ao comentar especificamente o convite da Record, feito em janeiro, Evaristo destacou que o processo teve idas e vindas. “Eu dei várias entrevistas durante o Carnaval, dizendo que contrato bom é contrato assinado. Um desafio pra mim”, afirmou.

Na sequência, ele detalhou os bastidores da decisão. “Foram várias conversas super amistosas, eu pensei, recuei, recusei duas vezes. E nessa terceira tentativa, eu venho falar da minha própria boca, a manchete: Evaristo Costa segue de férias”, cravou. “Infelizmente, não deu certo. Eu agradeço à Rede Record, à Disney pelo carinho, pela paciência. Agradeço ao Boninho pela confiança em mim. E a gente aqui segue juntos nas redes sociais”, concluiu.

Sobre o reality

A estreia de "Casa do Patrão" está prevista para o segundo trimestre deste ano, após o encerramento do "Big Brother Brasil 26". A dinâmica prevê três casas com diferentes níveis de conforto, baseadas em critérios de liderança, hierarquia e convivência. A cada semana, um participante assume o papel de “patrão”, com poder de decisão sobre os demais confinados. A proposta, segundo Boninho, aposta em um reality “raiz”, com pessoas comuns e situações próximas da vida real.