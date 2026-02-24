Henri Castelli ensaia para viver Jesus Cristo em espetáculo Reprodução / Instagram
Henri Castelli retorna aos palcos como Jesus Cristo em espetáculo
Ator vai atuar na Paixão de Cristo
Henri Castelli retorna aos palcos como Jesus Cristo em espetáculo
Ator vai atuar na Paixão de Cristo
João Vitor Silva se derrete por Iza ao comentar foto
Ator e cantora assumiram o relacionamento no Carnaval
Evaristo Costa quebra silêncio e revela por que recusou reality de Boninho na Record
Jornalista foi chamado para ser apresentador do 'Casa do Patrão'
Felca reage à condenação de Hytalo Santos por exploração sexual
Influenciador comemorou e avaliou a decisão da Justiça como um avanço
Patrícia Abravanel aproveita folga em família e reúne irmãs em passeio de lancha
Quatro das seis filhas de Silvio Santos se divertiram na companha de filhos e maridos
Dani Valente celebra recuperação após cirurgia: 'Sofri com muitas dores durante anos'
Atriz passou por histerectomia, onde retirou o útero e trompas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.