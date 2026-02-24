Henri Castelli ensaia para viver Jesus Cristo em espetáculo - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 17:29

Rio - Henri Castelli se prepara para interpretar Jesus Cristo no espetáculo Paixão de Cristo, que chega ao Circuito das Águas Paulista no fim de março. A apresentação em Lindóia (SP) ocorre no dia 28. Em seguida, a montagem passa por Monte Sião (MG), na Sexta-Feira Santa, em 3 de abril, e por Socorro (SP), no Sábado de Aleluia, em 4 de abril.

Aos 48 anos, o ator já participa dos ensaios e da preparação técnica. Nesta etapa, realizou testes com a equipe de marcenaria para avaliar a cruz de madeira, um dos principais elementos cenográficos do espetáculo.

Após a passagem pelo BBB 26, encerrada por questões de saúde, Castelli aposta no projeto como um atrativo para o público da capital, do interior e de outros estados. A produção segue em fase de captação de parceiros e trabalha com a expectativa de firmar o evento entre os maiores espetáculos ao ar livre do estado de São Paulo.

As apresentações têm entrada gratuita. “Será a 16ª vez que vou protagonizar Paixão de Cristo. É um espetáculo grandioso, com efeitos especiais, cenografia de tirar o fôlego e um elenco incrível”, afirma o ator.