Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão
Celebridades

Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão

Celebração contou com a presença da madrinha de Ava, Anitta

Mais artigos de O Dia
O Dia
Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão
Ava, Gabriela Prioli e Thiago Mansur
Gabriela Prioli e Thiago Mansur comemoram aniversário da filha, Ava, com festão no tema \'Frozen\'
Anitta abraça a afilhada, Ava
Anitta
Gabriela Prioli brinca no aniversário da filha, Ava
Anitta dança com a afilhada, Ava
Gabriela Prioli e a filha, Ava
Gabriela Prioli, Ava e Anitta
Anitta brinca com a afilhada, Ava
Anitta prestigia aniversário da afilhada, Ava
Ava e a madrinha, Anitta
Leandro Karnal, Ava, Gabriela Prioli, Sig Bergamin, Thiago Mansur e Murilo Lomas
Thiago Mansur, Ava, Gabriela Prioli e Anitta
Aniversário da filha de Gabriela Prioli, Ava, é no tema da animação \'Frozen\'
Gabriela Prioli e Thiago Mansur celebram aniversário da filha, Ava, em São Paulo
Filha de Gabriela Prioli e Thiago Mansur ganha festão na temática da animação \'Frozen\'
Publicidade
Rio - Gabriela Prioli celebrou o aniversário de 3 anos da filha, Ava, com festão num buffet em São Paulo, nesta terça-feira (24). A celebração - no tema da animação "Frozen" (2013) - contou com a presença de Anitta, madrinha da criança.
A comemoração teve direito a decoração personalizada, atividades para crianças, brinquedos, além de atores interpretando Elsa, Anna, Kristoff e Olaf, personagens principais do filme. A influenciadora digital e a cantora dançaram com a aniversariante, que entrou no clima e vestiu fantasia da 'rainha de gelo'.
Ava também posou para cliques com a mãe e o pai, Thiago Mansur. Padrinho da menina, o escritor Leandro Karnal também esteve presente no aniversário luxuoso.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]