Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão

Rio - Gabriela Prioli celebrou o aniversário de 3 anos da filha, Ava, com festão num buffet em São Paulo, nesta terça-feira (24). A celebração - no tema da animação "Frozen" (2013) - contou com a presença de Anitta, madrinha da criança.

A comemoração teve direito a decoração personalizada, atividades para crianças, brinquedos, além de atores interpretando Elsa, Anna, Kristoff e Olaf, personagens principais do filme. A influenciadora digital e a cantora dançaram com a aniversariante, que entrou no clima e vestiu fantasia da 'rainha de gelo'.

Ava também posou para cliques com a mãe e o pai, Thiago Mansur. Padrinho da menina, o escritor Leandro Karnal também esteve presente no aniversário luxuoso.

