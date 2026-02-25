Publicidade
Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão
Celebração contou com a presença da madrinha de Ava, Anitta
Rio - Gabriela Prioli celebrou o aniversário de 3 anos da filha, Ava, com festão num buffet em São Paulo, nesta terça-feira (24). A celebração - no tema da animação "Frozen" (2013) - contou com a presença de Anitta, madrinha da criança.
A comemoração teve direito a decoração personalizada, atividades para crianças, brinquedos, além de atores interpretando Elsa, Anna, Kristoff e Olaf, personagens principais do filme. A influenciadora digital e a cantora dançaram com a aniversariante, que entrou no clima e vestiu fantasia da 'rainha de gelo'.
Ava também posou para cliques com a mãe e o pai, Thiago Mansur. Padrinho da menina, o escritor Leandro Karnal também esteve presente no aniversário luxuoso.
Celebridades
Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão
Celebração contou com a presença da madrinha de Ava, Anitta
Celebridades
Paloma Bernardi relembra experiência como rainha de bateria da Grande Rio
'Nada melhor do que viver o Carnaval', declarou a atriz
Celebridades
Gracyanne Barbosa é pré-candidata a deputada federal no RJ
Influenciadora se filiou ao partido Republicanos nesta terça-feira (24)
Celebridades
Debora Bloch publica fotos raras com Fernanda Torres e Malu Mader
Atrizes fizeram parte da série 'A Comédia da Vida Privada'
Celebridades
Henri Castelli retorna aos palcos como Jesus Cristo em espetáculo
Ator vai atuar na Paixão de Cristo
Celebridades
João Vitor Silva se derrete por Iza ao comentar foto
Ator e cantora assumiram o relacionamento no Carnaval
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.