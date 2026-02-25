Paloma e Thaís participaram da atração comandada por Marcela Monteiro - Divulgação

Publicado 25/02/2026 00:04

Rio - Paloma Bernardi participou do último episódio da segunda temporada do "De Repente 30+", apresentado por Marcela Monteiro, ao lado de Thaís Melchior e comentou a experiência no posto de rainha de bateria da Grande Rio entre 2016 e 2017.

"Nada melhor do que viver o Carnaval. Eu entrei para ser musa e a minha conexão foi tão grande com a escola que me chamaram para ser rainha durante dois anos. Existe uma cobrança muito grande e eu tentei me blindar disso porque, se me escolheram, viram ali, para além do corpo e da performance, uma conexão com os ritmistas. Eu era uma extensão deles", afirma.

Ao comentar a discussão sobre convidadas que não pertencem à comunidade, Paloma defende que cada escola tem autonomia para escolher desde que exista envolvimento real. "Cada escola tem sua tradição, suas regras. Se a escola convida alguém e essa pessoa tem uma conexão, não é do nada. Eu fazia parte daquela história, cinco anos desfilando. Eu só não morava em Duque de Caxias, mas estava lá vivendo aquilo de verdade."

Thaís Melchior também compartilha sua experiência na folia e revela que atualmente é rainha de um bloco em São Paulo. "Sou rainha de um bloco chamado Casa Comigo. Esse é o meu terceiro ano e tem toda essa energia do chão, da galera. É uma honra estar ali", diz.