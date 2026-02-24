Partido Republicanos anunciou filiação de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Rio - O Republicanos anunciou a filiação de Gracyanne Barbosa e a pré-candidatura a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições que acontecem em outubro. A notícia foi divulgada nas redes sociais do partido nesta terça-feira (24).

"Gracyanne Barbosa agora é 10! A atriz acaba de se filiar ao Republicanos. Seguimos fortalecendo ainda mais nosso time em todo o Brasil! Seja bem-vinda à família republicana!", informou no X, antigo Twitter.

A influenciadora se reuniu com o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira. "O Republicanos acolhe todos que desejam fortalecer sua região e o nosso Brasil por meio da política. Por isso, recebemos de braços abertos a filiação de Gracyanne Barbosa ao nosso partido", disse o deputado federal. Luís Carlos Gomes, presidente estadual do partido no Rio de Janeiro, também participou do encontro.

Com quase 13 milhões de seguidores, Gracyanne Barbosa é ex-dançarina do grupo Tchakabum e atualmente divulga conteúdos sobre vida fitness e rotina de treinos nas redes sociais. A ex-integrante do "BBB 25" foi casada com Belo por 16 anos.