Daniella Cicarelli exibe shape em sauna - Reprodução/ Instagram

Publicado 25/02/2026 10:25

Rio - Daniella Cicarelli exibiu o shape ao surgir de biquíni durante um dia de sauna seca, nesta terça-feira (24). Através das redes sociais, a apresentadora falou sobre a prática, visando a saúde, bem estar e boa forma, e não o "luxo".

fotogaleria

"Sauna não é luxo. É estratégia. Enquanto muita gente vê a sauna como relaxamento, eu vejo como performance, recuperação e longevidade", escreveu Daniella. Ela também citou os benefícios e a forma segura para iniciantes usarem a sauna seca, como frequência, temperatura e tempo.

A apresentadora recebeu muitos elogios. "Maravilhosa", exaltou uma seguidora. "Perfeita", disse uma admiradora. "Linda demais", comentou outra pessoa. "Gata", expressou mais um internauta.